"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Россетей

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенный акций "Россетей" с прогнозной ценой на уровне 1,30 рубля за штуку на конец июня 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Финансовый отчет "Россетей" за первое полугодие 2021 года, безусловно, выглядит позитивно. Котировки акций отреагировали ростом (как обыкновенные, так и "префы"), и мы допускаем, что капитализация может еще повыситься по инерции. Вместе с тем для существенной переоценки инвестиционного кейса компании восстановительного роста прибыли недостаточно. Малая видимость по дивидендам и старые нерешенные проблемы в виде отсутствия прогресса по сетевым реформам, обновления дивидендной политики, а также неопределенность по решению вопроса с задолженностью на Северном Кавказе будут мешать привлечению капитала инвесторов. И мы придерживаемся нашей рекомендации "держать" обыкновенные акции "Россетей" с целевой ценой 1,30 руб. на конец июня 2022 года", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

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