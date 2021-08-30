Диапазон доходности 6,8-7,0% для 10-летних ОФЗ пока сохраняет свою актуальность - ПСБ

Диапазон доходности в 6,8-7,0% годовых для 10-летних ОФЗ сохраняет свою актуальность на текущей неделе, рекомендация - "накапливать длинные госбумаги", говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту н рынках после мягких комментариев главы ФРС относительно завершения программы выкупа активов. По итогам пятницы кривая госбумаг скорректировалась вниз на 3-5 б.п. Доходность 10-летнего бенчмарка не смогла закрепиться выше 7% годовых, откатившись к отметке 6,98% годовых", - пишет эксперт банка Дмитрий Грицкевич. - В результате диапазон 6,8-7,0% пока сохраняет свою актуальность, а инвесторы готовы накапливать позиции в ОФЗ с доходностью выше 7% годовых в расчете на снижение инфляционного давления в конце текущего-начале следующего года. При этом повышение ставки ЦБ в сентябре на 50 б.п. (до 7,0%) не должно вызвать резкого негатива в длинных и среднесрочных госбумагах, а, напротив, должно укрепить ожидания снижения инфляции".

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