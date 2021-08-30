Котировки нефти будут торговаться в понедельник в диапазоне $71-73/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent будут торговаться в понедельник, вероятно, в диапазоне $71-73 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цена на нефть марки Brent остается на высоких уровнях, в фокусе находится ураган "Ида" в Мексиканском заливе, констатирует аналитик банка (ближайший фьючерс на нефть (ноябрьский) торгуется в районе $71,7 за баррель).

Риторика на симпозиуме ФРС США в пятницу была в целом довольно мягкой, а подробности относительно сроков сворачивания программы стимулов стоит ожидать не ранее заседания регулятора 22 сентября, отмечает Крылова.

"Также на текущей неделе в фокусе находится заседание ОПЕК+ (1 сентября), где мы, впрочем, сюрпризов не ждем, но полагаем, что картель покажет свой взгляд на ситуацию со спросом на энергоносители в связи с развитием штамма COVID-19 "дельта", - указывает эксперт ПСБ.

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