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30 августа 2021 года 10:16
Котировки нефти будут торговаться в понедельник в диапазоне $71-73/барр. - ПСБ
Котировки нефти марки Brent будут торговаться в понедельник, вероятно, в диапазоне $71-73 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Цена на нефть марки Brent остается на высоких уровнях, в фокусе находится ураган "Ида" в Мексиканском заливе, констатирует аналитик банка (ближайший фьючерс на нефть (ноябрьский) торгуется в районе $71,7 за баррель). Риторика на симпозиуме ФРС США в пятницу была в целом довольно мягкой, а подробности относительно сроков сворачивания программы стимулов стоит ожидать не ранее заседания регулятора 22 сентября, отмечает Крылова. "Также на текущей неделе в фокусе находится заседание ОПЕК+ (1 сентября), где мы, впрочем, сюрпризов не ждем, но полагаем, что картель покажет свой взгляд на ситуацию со спросом на энергоносители в связи с развитием штамма COVID-19 "дельта", - указывает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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30 августа 2021 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 2860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают. что ретейлер может... читать дальше
.30 августа 2021 года 14:51
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $70-76,5 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "30 августа на премаркете фьючерсы на бензин в США подорожали, а цены на нефть, напротив, упали. Причиной этой динамики стало... читать дальше
.30 августа 2021 года 14:30
Акции Southern, Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
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.30 августа 2021 года 14:06
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.30 августа 2021 года 13:06
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет увеличена до 7,5% на горизонте до конца текущего года, считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. "Главная причина всплеска инфляции - это существенный рост активов банковского сектора в результате... читать дальше
.30 августа 2021 года 12:39
Возможен рост котировок привилегированных акций "Мечела" еще на 10-20% от текущих уровней в ближайшее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Лучше рынка" в понедельник вновь торгуются привилегированные акции "Мечела". Вероятно, текущие оценки справедливой стоимости эмитента повышены... читать дальше
.30 августа 2021 года 12:16
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Сегежа Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Выручка "Сегежа Групп" в I полугодии 2021 года выросла благодаря росту цен по всем ключевым продуктам, что при контроле издержек привело к существенному... читать дальше
.30 августа 2021 года 11:49
Вероятна стабилизация курса пары рубль/доллар в диапазоне 73,2-73,9 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики Росбанка. "Начало недели сохраняет хорошие перспективы для поступательного укрепления рубля: сырьевые котировки находятся на прочных позициях и могут получить дополнительную поддержку... читать дальше
.30 августа 2021 года 11:22
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенный акций "Россетей" с прогнозной ценой на уровне 1,30 рубля за штуку на конец июня 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Финансовый отчет "Россетей" за первое полугодие 2021 года, безусловно, выглядит... читать дальше
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