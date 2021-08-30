Главные события недели - Sber CIB

Международные инвесторы на текущей неделе будут следить за встречей ОПЕК+, отмечают аналитики Sber CIB. Внимание российского рынка, по мнению экспертов инвестбанка, захватит Восточный экономический форум во Владивостоке, где выступят Владимир Путин и представители бизнеса.

30 августа:

- Результаты "Газпрома", "Аэрофлота" за второй квартал 2021 года;

- Инфляция за август в Германии;

- Незавершенные сделки по продаже домов за июнь в США.

31 августа:

- Реальные зарплаты и безработица за июль в России;

- Индекс потребительской уверенности за август в США;

- Инфляция за август в еврозоне, Франции.

1 сентября:

- Встреча ОПЕК+;

- Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского;

- Данные по занятости от ADP, производственный индекс PMI от ISM за август в США;

- Производственные индексы PMI от Markit за август в России, США, еврозоне, Китае (Caixin);

- Безработица за июль в еврозоне;

- Затраты на строительство за июль в США.

2 сентября:

- Начало Восточного экономического форума во Владивостоке;

- Индекс цен производителей за июль в еврозоне;

- Торговый баланс и промышленные заказы за июль в США.

3 сентября:

- Отчёт по рынку труда США за август;

- Индекс PMI в сфере услуг от ISM за август в США;

- Индекс PMI от Markit за август в России, США, еврозоне, Китае;

- Розничные продажи за июль в еврозоне.

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