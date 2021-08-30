Закрепление цены нефти выше $73/барр. в ближайшие дни маловероятно - "Алор Брокер"

Закрепление цены нефти марки Brent выше уровня в $73 за баррель в ближайшие дни маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Котировки нефти получили поддержку от начала сезона ураганов: в Мексиканском заливе почти полностью приостановлена добыча из-за урагана "Ида". Кроме того, появились слухи, что ОПЕК+ может пересмотреть планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса. Но реакция на эти события и позитив от Дж. Пауэлла в пятницу выглядит очень слабой, - пишет Антонов. - Сопротивлением для цены нефти марки Brent является отметка $73 за баррель. Не исключено, что нефть сможет ее преодолеть, но вот задержаться выше без сокращения добычи ОПЕК+ будет сложно. Ждем заседания мониторингового комитета картеля 1 сентября".

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