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30 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в небольшом плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Общая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется. Актуален продолжительный восходящий тренд, однако его нижняя граница поднимается с каждым днем все выше и выше. В понедельник она проходит около 3790-3810 пунктов. Это на 2,7-2,2% ниже текущих значений. Целевой ориентир наверху - отметка 4000 пунктов .Что касается среднесрочных перспектив, то важную роль для наших "голубых фишек" будет играть динамика западных площадок", - пишет аналитик инвесткомпании. Также Карпунин обращает внимание, что в понедельник финансовые результаты за II квартал по МСФО представят "Газпром", "Аэрофлот", АФК "Система", "ИСКЧ" и "ЛСР". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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