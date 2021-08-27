ПСБ рекомендует покупать акции Segezha с целью 9,5 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Segezha Group, повысив их целевую цену до 9,5 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

Segezha Group представила первую консолидированную отчетность по МСФО за I полугодие 2021г в качестве публичной компании. Она нарастила выручку на 37%, до 43 млрд руб. и удвоила OIBDA до 13 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 7,58 млрд рублей против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее. В комментарии банка отмечается, что прибыль выросла на фоне увеличения выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд руб., а также улучшения прочих финансовых доходов.

"Мы положительно оцениваем отчетность Segezha Group: компания нарастила выручку и OIBDA по всем ключевым направлениям, а также активно вкладывается в масштабирование и расширение бизнеса. Мы считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов и видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Важно отметить, что компания сейчас находится в стадии роста, поэтому в ближайшие годы есть риск отрицательного FCF и нестабильной долговой нагрузки. С учетом положительных результатов холдинга и перспективы роста цен на целлюлозное и древесное сырье, мы повышаем целевой ориентир до 9,5 руб. за акцию и рекомендуем "покупать", - пишет аналитик ПСБ Людмила Теличко.

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