ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 7520 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой на уровне 7520 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"ЛУКОЙЛ" представил в пятницу финансовую отчетность по МСФО. Результаты второго квартала оказались лучше консенсуса по прибыли. Компания нарастила ключевые финпоказатели благодаря высоким ценам на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения объемов реализации. Тем не менее рентабельность осталась неизменной, на что повлияло значительное увеличение расходов на выплату налогов. Исходя из представленных данных, мы полагаем, что дивиденды "ЛУКОЙЛа" могут составить 340 рублей на акцию за первое полугодие 2021 года (доходность - 5,3%), - отмечает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. - Мы положительно оцениваем результаты, хотя рост налоговой нагрузки вызывает определенное беспокойство в части маржинальности бизнеса. "ЛУКОЙЛ" остается одним из наших фаворитов в секторе - это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и привлекательная по сравнительным мультипликаторам. Высокие цены на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать сильных результатов "ЛУКОЙЛа" и в третьем квартале 2021 года. Рекомендуем покупать бумаги компании с прогнозной ценой в 7520 рублей за штуку".

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