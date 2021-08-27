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27 августа 2021 года 16:11
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Dell
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" в целом позитивно оценивают перспективы акций Dell Technologies Inc., сообщается в обзоре. "Хотя Dell - бенефициар повышенного спроса на компьютеры и периферийное оборудование из-за пандемии COVID-19, мы сомневаемся, что этот рост будет устойчивым в долгосрочной перспективе, и, на наш взгляд, конкуренция на рынке компьютеров и давление на цены усилятся. С другой стороны, мы ожидаем, что направление "Гибридное облако" может расширить бизнес Dell по мере того, как организации обновляют свою инфраструктуру, пользуясь современными решениями. В целом мы позитивно смотрим на акции Dell, которые торгуются по очень низкому мультипликатору P/E на финансовый 2022 год (11,2)", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DELL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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