Акции Energy Transfer - долгосрочная ставка на дивиденды - BCS Express

Акции Energy Transfer интересны для покупки в долгосрочную дивидендную часть инвестиционного портфеля, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Energy Transfer преодолела 2020 год с минимальными потерями для денежного потока. Долговая нагрузка снижается, мультипликаторы выглядят дешево, техническая картина указывает на выполнение большей части коррекции. При этом компания продолжает направлять часть денег на развитие, - пишет аналитик инвесткомпании. - Учитывая все факторы, эти акции энергетического сектора выглядят интересными для добавления в долгосрочную дивидендную часть портфеля".

Energy Transfer - оператор трубопроводов из сектора энергетики. Компании принадлежит 19,8 тыс. км межгосударственных газопроводов с общей пропускной способностью 0,3 млрд тонн в день. Владеет через совместные предприятия 10,9 тыс. км трубопровода с такой же пропускной способностью и 17,4 тыс. магистральных и сборных трубопроводов сырой нефти.

Дополнительно среди активов - перерабатывающие заводы, предприятия по очистке и кондиционированию в Техасе, Нью-Мексико, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Огайо, Оклахоме, Канзасе и Луизиане; хранилища ШФЛУ с рабочей емкостью 50 млн баррелей.

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