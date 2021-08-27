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27 августа 2021 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce.com с целью $314
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $314 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль Salesforce.com по GAAP за первую половину 2021 финансового года уменьшилась в 2,7 раза - до $1 млрд. В то же время выручка взлетела на 22,8% - до $12,3 млрд. Компания повысила прогноз по выручке и EPS на III квартал, что позитивно было расценено рынком, отмечают эксперты. " С технической точки зрения после закрепления выше уровня сопротивления открывается тренд на продолжение обновления максимумов. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $314. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $240 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме". Salesforce.com Inc. - американский разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com - облачную систему управления базами данных. Среди приобретенных в результате поглощений продуктов: платформенный сервис Heroku, сервисная шина MuleESB, тиражируемая система визуализации данных Tableau, корпоративный мессенджер Slack. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SALESFORCE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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