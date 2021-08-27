"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce.com с целью $314

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $314 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль Salesforce.com по GAAP за первую половину 2021 финансового года уменьшилась в 2,7 раза - до $1 млрд. В то же время выручка взлетела на 22,8% - до $12,3 млрд. Компания повысила прогноз по выручке и EPS на III квартал, что позитивно было расценено рынком, отмечают эксперты.

" С технической точки зрения после закрепления выше уровня сопротивления открывается тренд на продолжение обновления максимумов. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $314. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $240 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

Salesforce.com Inc. - американский разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com - облачную систему управления базами данных. Среди приобретенных в результате поглощений продуктов: платформенный сервис Heroku, сервисная шина MuleESB, тиражируемая система визуализации данных Tableau, корпоративный мессенджер Slack.

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