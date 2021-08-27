Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4450-4500 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время "быки" будут тестировать уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики отмечают, что мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания рыночных игроков - сегодняшнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Вероятнее всего, дополнительной информации по срокам сворачивания программы QE сегодня-завтра представлено не будет, что сместит фокус инвесторов на сентябрьское заседание FOMC, полагают стратеги "Фридом Финанс".

Тем не менее Bloomberg отмечает возможное повышение волатильности на рынках сегодня вечером из-за потока казначейских опционов, срок действия которых истекает в пятницу.

"Помимо выступления Пауэлла и политики ФРС в целом интерес для инвестсообщества представляют данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые будут опубликованы 3 сентября, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Кроме того, в будущем месяце внимание игроков рынка также будет приковано к фискальным мерам и ситуации вокруг инфраструктурного законопроекта, который, по всей видимости, демократы намерены принять через инструмент бюджетного примирения. В настоящий момент на рынке начинают появляться сигналы, свидетельствующие о том, что в отсутствие новых драйверов в сегменте долевых бумаг этой осенью возможна приостановка роста или даже разворот вниз".

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