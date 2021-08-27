Пара рубль/доллар может вернуться к уровню 73,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар может вернуться к уровню 73,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB вырос на 0,4% до 74,2 руб./$1, а в пятницу он снижается на 0,25% и находится около 74 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Рубль вчера слабел вместе с рядом других валют EM в ожидании встречи ФРС в Jackson Hole. Опасения скорого начала сворачивания программы QE вчера дополнительно усиливались жесткими заявлениями некоторых представителей ФРС. Вероятно, рубль останется под давлением до сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла (17:00 МСК)", - пишут эксперты банка.

По их мнению, дальнейшая динамика курса USD/RUB будет во многом зависеть от риторики главы ФРС - при особо негативных для рынка заявлениях он может вырасти в сторону 75 руб./$1. "Впрочем, на наш взгляд, ФРС удалось подготовить рынок к началу сворачивания программы QE, и негатив при таком сценарии будет лишь временным. В результате у курса USD/RUB есть потенциал вернуться к 73,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - полагают стратеги банка.

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