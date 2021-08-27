Рубль будет торговаться в диапазонах 73,7-74,5 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,7-74,5 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Нефть на этой неделе выросла в цене выше $72 за баррель марки Brent, что, в свою очередь, позитивно сказалось на рубле. Российская валюта укрепилась к доллару ниже отметки 74 руб./$1. и ниже 87 руб./EUR1 к евро. констатирует эксперт. При этом соотношение курсов доллара и евро осталось неизменным - на уровне 1,175, таким образом, валютный рынок отреагировал лишь на изменения котировок нефти", - отмечает Зотов.

По облигациям федерального займа на текущей неделе также наблюдается небольшое увеличение доходности, констатирует аналитик, - длинные облигации подросли до уровня 7,15%, а средние и короткие ОФЗ -до 6,8% и 6,4% соответственно. Зотов предположил, что так рынок указывает на возможное повышение ставок в России в ближайшей перспективе.

"Конец месяца - традиционный период налоговых выплат, укрепление рубля может быть связано также и с этим фактором. Прогноз на следующую неделю 73,7-74,5 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1", - заключает стратег банка.

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