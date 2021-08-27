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27 августа 2021 года 12:55
Шансы на дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ растут - "Уралсиб"
Шансы на дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях растут, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Инфляционные ожидания населения отошли от пика (13,4%), достигнутого в июле, но остаются повышенными, в августе они оценивались в 12,5%, - отмечает аналитик Ирина Лебедева. - Это второе по величине значение за последние несколько лет, то есть пока о переломе тенденции в инфляционных ожиданиях говорить преждевременно. Инфляционные ожидания подгруппы населения, имеющей сбережения, продемонстрировали аналогичную динамику, опустившись с 11,4% до 10,6%, это также вблизи многолетних максимумов. Инфляционные ожидания - это один из ключевых факторов, учитываемых ЦБ при вынесении решения по ставке, причем в первую очередь ЦБ смотрит именно на подгруппу населения, имеющую сбережения". По мнению Лебедевой, завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики возможно только в случае устойчивого снижения инфляционных ожиданий. Неожиданное повышение цен в последнюю неделю, а также возможный рост цен, пусть и краткосрочный, из-за запланированных выплат отдельным группам населения, на взгляд эксперта, способны крайне негативно сказаться именно на инфляционных ожиданиях, также растет риск их "заякоривания" на повышенном уровне. "Хотя сами по себе данные выплаты могут и не потребовать каких-то дополнительных шагов со стороны монетарных властей, сейчас шансы на дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях растут, и пока о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики говорить рано", - резюмирует Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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