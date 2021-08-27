Рынок ОФЗ весьма интересен для инвесторов в данное время - ITI Capital

Рынок ОФЗ в данное время особенно интересен благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с инфляцией и привлекательной доходности, говорится в комментарии ITI Capital.

"Рынок ОФЗ представляется нам сейчас особенно интересным благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с инфляцией и привлекательной доходности. Мы ожидаем дальнейшей конструктивной динамики на рынке ОФЗ и рекомендуем позиционироваться в "классических" выпусках длинной и среднесрочной дюрации. Также интерес могут представлять "новые" выпуски гособлигаций, размещение которых началось после 14 июня (дня вступления в силу дополнительного пакета санкций США)", - пишут аналитики инвесткомпании Сергей Волобоев и Ольга Николаева.

По их мнению, в сегменте рублевых бумаг корпоративных российских заемщиков по-прежнему можно найти привлекательные имена с точки зрения соотношения риска и доходности. Также в данный момент целесообразно следить за календарем размещений первичного рынка, где эмитенты вынуждены предлагать более привлекательную купонную доходность вслед за ростом ключевой ставки.

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