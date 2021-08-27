Возможно снижение цены нефти к $65-68/барр. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно снижение цены нефти марки Brent в диапазон $65-68 за баррель в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цена фьючерсов на нефть марки Brent растет в пятницу утром. В то время как краткосрочный прогноз связан с высокой неопределенностью из-за реакции рынков на выступление главы ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоуле, среднесрочный взгляд на нефтяные цены предполагает умеренное снижение. Рост предложения со стороны ОПЕК+ и США может сокращать дефицит и способствовать коррекции в район $65-68 за баррель, - пишет аналитик инвесткомпании. - Возвращаясь к краткосрочной динамике нельзя не отметить высокую обратную корреляцию с индексом доллара DXY. В ближайшие дни эта взаимосвязь может оставаться актуальной. Курс доллара во многом зависит от монетарной политики ФРС, которая стоит на грани перелома в сторону ужесточения. В такие ключевые моменты цены на commodities чутко реагируют на движения DXY, предугадывая формирование полноценного тренда по американской валюте".

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