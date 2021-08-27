Ралли в секторе потребительских товаров США вероятно завершается - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ралли в секторе потребительских товаров США вероятно завершается, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы отмечают несколько факторов, подтверждающих данный вывод:

- Прекращается выплата еженедельных пособий по безработице.

- Домовладельцы смогут выселять жильцов, просрочивших арендную плату. Это сократит располагаемый доход.

- Снижение потребительского доверия говорит о том, что домохозяйства начинают беспокоиться о своих финансах и могут стать более осторожными в расходах.

- Растущая инфляция и перебои в поставках являются дополнительными рисками для сектора.

- Все больше компаний публикуют результаты на уровне или выше консенсуса, а их акции падают - это часто указывает на пик цикла.

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