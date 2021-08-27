Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут сезон отчётности в России, выступление главы Федрезерва, макростатистика из США:

- "Интер РАО", "Татнефть", "Россети" и "ФСК ЕЭС" опубликуют финансовую отчётность;

- Руководства "НОВАТЭКа" и ЕМС дадут рекомендации по дивидендам;

- Глава ФРС США выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле;

- В США выйдут данные по доходам и расходам населения, запасам в оптовой торговле, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и статистика Baker Hughes по действующим буровым установкам на нефть.

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