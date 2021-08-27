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27 августа 2021 года 09:45
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут сезон отчётности в России, выступление главы Федрезерва, макростатистика из США: - "Интер РАО", "Татнефть", "Россети" и "ФСК ЕЭС" опубликуют финансовую отчётность; - Руководства "НОВАТЭКа" и ЕМС дадут рекомендации по дивидендам; - Глава ФРС США выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле; - В США выйдут данные по доходам и расходам населения, запасам в оптовой торговле, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и статистика Baker Hughes по действующим буровым установкам на нефть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 августа 2021 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $314 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль Salesforce.com по GAAP за... читать дальше
.27 августа 2021 года 15:07
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4450-4500 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и... читать дальше
.27 августа 2021 года 14:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 30,6 руб., потенциальная доходность: 14,05%, стоп-приказ: 28,85 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Согласно отчетности по РСБУ, чистая... читать дальше
.27 августа 2021 года 13:46
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что соответствует потенциалу роста 38,3% и 39,6% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. 27 августа "Татнефть" отчиталась по МСФО за II... читать дальше
.27 августа 2021 года 13:23
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 80 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Ожидается позитивная... читать дальше
.27 августа 2021 года 12:55
Шансы на дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях растут, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Инфляционные ожидания населения отошли от пика (13,4%), достигнутого в июле, но остаются повышенными, в августе они оценивались в 12,5%, - отмечает аналитик Ирина Лебедева.... читать дальше
.27 августа 2021 года 12:31
Рынок ОФЗ в данное время особенно интересен благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с инфляцией и привлекательной доходности, говорится в комментарии ITI Capital. "Рынок ОФЗ представляется нам сейчас особенно интересным благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с... читать дальше
.27 августа 2021 года 12:01
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции класса H и ADS PetroChina Co. с целевой ценой 3,46 гонконгских доллара и $44,5, что соответствует потенциалу роста 9,4% и 11,8% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Китайский нефтегазовый мейджор PetroChina 26 августа отчитался за I... читать дальше
.27 августа 2021 года 11:22
Возможно снижение цены нефти марки Brent в диапазон $65-68 за баррель в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цена фьючерсов на нефть марки Brent растет в пятницу утром. В то время как краткосрочный прогноз связан с высокой неопределенностью из-за реакции... читать дальше
.27 августа 2021 года 11:07
Сильный рост цены GDR TCS Group в ближайшее время маловероятен, полагают аналитики "Атона". "Банк представил сильные, но в целом ожидаемые результаты за 2К21 по МСФО, поэтому реакция рынка в четверг была по большей части нейтральной. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 2021 20x, что достаточно... читать дальше
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