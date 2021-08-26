Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- прибыли промышленных компаний Китая в июле (04:30 МСК);

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в июле (15:30 МСК);

- индекс потребительского доверия Университета Мичиган за август (17:00 МСК);

- выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (17:00 МСК);

- финансовые результаты "Интер РАО", "ФСК ЕЭС", "ЛУКОЙЛа", "Мечела", ГК "Сегежа" за 2К21г;

- совет директоров "Новатэка" даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 2021г;

- ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле.

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