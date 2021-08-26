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26 августа 2021 года 18:50
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций British American Tobacco
"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco PLC с целевой ценой 3395 фунтов стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста 24,54% от текущего уровня в перспективе 10 месяцев, сообщается в аналитическом материале. "Отличным сочетанием защитного актива с высоким потенциалом роста обладают акции British American Tobacco. Это одна из ведущих мировых компаний по производству табачных изделий. Тенденция по снижению популярности традиционных сигарет идет медленными темпами, и, как бы страшно это ни звучало, бросить курить для многих - крайне непростая задача. Внезапное прекращение курения в мире - нереалистичный сценарий. Поэтому можно рассчитывать на сохраняющийся спрос на данную продукцию вне зависимости от экономических циклов и политических трений", - пишут аналитики "Финама". Также эксперты подчеркивают, что компания выплачивает высокие дивиденды. "Вполне логично называть именно этот фактор привлекательности основным "коньком" British American Tobacco, одного из лидеров рынка по дивидендному доходу на акцию, - пишут они. - Согласно дивидендной политике компании, она будет продолжать выплачивать 65% своей прибыли инвесторам в качестве дивидендов. С текущими низкими, а то и отрицательными ставками по депозитам ожидаемая дивидендная доходность в размере 7,92% на акцию - это приятный бонус, который доступен акционерам компании. Более того, BATS намерена увеличивать дивидендные выплаты в среднем на 7% в год в течение следующих 10 лет". Несмотря на производство вредной для здоровья продукции, компания уже не первый год занимает ведущие места по показателям ответственного инвестирования ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Согласно последнему рейтингу, British American Tobacco занимает третье место среди всех компаний индекса FTSE 100, полностью соответствуя своему слогану A Better Tomorrow ("Лучшее завтра"), отмечается в комментарии инвесткомпании. "Целевая цена по акциям компании - 3395 фунтов стерлингов за штуку на горизонте 10 месяцев. Это означает, что потенциал роста компании составляет 24,54% от текущих ценовых уровней. Как и в случае с Darden, теханализ также указывает на благоприятное время для покупки акций BATS, так как стохастические линии находятся вблизи уровня перепроданности, а котировки отталкиваются от уровня поддержки", - резюмируют стратеги "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-BАT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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