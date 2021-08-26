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26 августа 2021 года 18:01
ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "Совкомфлота" за первое полугодие 2021 года ухудшились в годовом сопоставлении на фоне сильной базы 2020 года, но в целом оказались ожидаемыми. Под давлением находился конвенциональный сегмент бизнеса компании (перевозка нефти и нефтепродуктов), в то время как индустриальный сегмент (перевозка СПГ и обслуживания шельфовых проектов) выглядел достаточно стабильно, - отмечают эксперты банка. - Текущие финансовые результаты мы оцениваем как нейтральные. Продолжаем отмечать недооцененность акций компании по сравнению с мировыми аналогами в среднем на 25%. Для долгосрочной стратегии инвесторов компания остается привлекательной благодаря планам по расширению бизнеса на горизонте нескольких лет за счет развития индустриального сегмента и перевозок по Северному морскому пути. В краткосрочном периоде драйвером роста цены бумаг может стать восстановление добычи нефти участниками сделки ОПЕК+". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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