Возможно продолжение фиксации прибыли в GDR TCS Group в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно продолжение фиксации прибыли в бумагах TCS Group в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки бумаг TCS Group падали на торгах в четверг в рамках коррекции, несмотря на данные о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 57% г/г (до 30,3 млрд руб.), повышение прогноза по прибыли в текущем году до минимум 60 млрд руб. (против 55 млрд руб.), а также продление программы обратного выкупа GDR до 30 июня следующего года (в объеме до 1,05 млн бумаг стоимостью $125 млн) констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С технической точки зрения бумаги TCS Group, после обновления ранее в августе исторического максимума, находятся на грани ускорения коррекционной фазы, у поддержки 6850 руб. (средняя полоса Боллинлджера дневного графика). Завершение дня ниже укажет на риски падения к 6000-6200 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее - к 5800 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), где будет решаться судьба среднесрочного тренда. В целом ADX говорит об ослаблении общего интереса к бумаге, что может способствовать дальнейшей фиксации прибыли. Среднесрочные длинные позиции по TCS Group выше 5800 руб., однако, не теряют актуальности", - отмечает эксперт.

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