"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6990 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6990 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 6150 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки бумаг нефтедобытчика просели вслед за падением цен на нефть из-за их высокой корреляции. Мы считаем, что это хороший момент для входа, поскольку прогноз по "черному золоту" к концу текущего года позитивный, а форвардная годовая дивидендная доходность колеблется от 10% до 12% по текущим ценам", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 6 990 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6150 рублей риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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