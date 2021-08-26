"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Сегежа групп" и убрав бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии.

"Отдаём предпочтение акциям "Сегежа" в преддверии публикации сильной финансовой отчетности лесопромышленной компании за второй квартал 2021 года. Рост отпускных цен на продукцию компании привел к повышению консенсуса по операционной прибыли, что не было отражено в росте цены акций компании. Мы видим возможность дальнейшего повышения консенсуса и сокращения 33%-го дисконта в оценке акций "Сегежа" относительно основного аналога - Mondi", - пишут эксперты.

Аналитики исключили из топ-списка бумаги "НЛМК" на фоне высокого риска повышения налоговых пошлин, а также все более явных признаков замедления роста экономики Китая.

Текущий состав топ-10 акций России: "Сегежа групп", "АЛРОСА", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", X5 Retail Group, "Роснефть", Сбербанк, "РусГидро", "Магнит", Ozon.

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