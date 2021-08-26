Акции SentinelOne - ставка на долгосрочные инвестиции в сектор кибербезопасности - BCS Express

Акции SentinelOne Inc. - ставка на долгосрочные инвестиции в бумаги компаний сектора кибербезопасности, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Вопрос кибербезопасности является одним из ключевых в мире на данный момент. Количество новостей о совершении киберпреступлений, которые нарушают работу и жизнь людей, будет только расти по мере перехода общества к новому укладу. Не рассматривать для долгосрочного инвестирования акции компаний сектора кибербезопасности может быть стратегической ошибкой", - считает аналитик.

SentinelOne - стартап в области кибербезопасности. Компания была основана в 2013 году, а в июне 2021 года провела IPO.

"SentinelOne еще предстоит испытать жесткую конкуренцию со стороны других перспективных компаний (например, CrowdStrike и Palo Alto Networks). Если компания сможет стать одним из лидеров на рынке, то с учетом важности индустрии сможет легко достичь капитализации более $100 млрд. В целом бумаги всех трех компаний можно рассмотреть для долгосрочного инвестирования - как ставку на рост сектора, - пишет Покровский. - Вложения в бумаги SentinelOne стоит рассматривать почти как венчурные, но благодаря перспективной технологии и наличию влиятельных покровителей компания вполне может стать одним из лидеров рынка".

"Позицию, открытую ранее, можно удерживать и рассматривать как долгосрочную инвестицию. Сигналов к развороту цены с точки зрения технической картины пока нет, поэтому котировки бумаги вполне могут продолжить рост. Если акции были приобретены в спекулятивных целях, то потенциальную коррекцию можно ожидать в диапазоне $62-65 за штуку или по мере появления технических сигналов", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.