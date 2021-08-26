"Уралсиб" рекомендует покупать акции банка "Санкт Петербург"

Аналитики "Уралсиба" позитивно оценивают финансовые результаты банка "Санкт Петербург" за 2К21г и рекомендуют покупать его акции, говорится в обзоре корпорации.

Банк "Санкт-Петербург" 25 августа отчитался за 2К21г по МСФО. "Прибыль оказалась на 25% выше нашего прогноза и на 35% выше консенсуса, собранного самим банком, - отмечает аналитик Наталия Березина. - ROE достиг 21% (до этого локальным максимумом было 20% в 4К20г). Главным сюрпризом стал высокий прочий доход, который суммарно составил 2,7 млрд руб., при этом чистый торговый доход оказался равным 1,5 млрд руб. против 0,6 млрд руб. кварталом ранее. Операционные расходы ожидаемо упали относительно первого квартала (на который приходится выплата бонусов), почти совпали с нашим прогнозом и оказались на 5% ниже консенсуса".

Также эксперт отмечает, что по итогам сильного квартала руководство банка улучшило ряд годовых прогнозов. Так, прогноз роста кредитования теперь составляет 15% вместо прежних "более 12%", прогноз роста чистых комиссий повышен с 15% до 20%, стоимость риска ожидается на уровне 1,5% против "менее 2%" ранее, прогноз ROE повышен до 15% с "не менее 12%".

Березина напоминает, что с 6 сентября по 5 октября банк проводит выкуп собственных акций максимальным объемом 14 млн бумаг по цене 75 руб./акция, что предполагает общий размер выкупа на уровне 1,05 млрд руб. Снижение максимального объема с 26 млн бумаг для предыдущего выкупа (в мае- июне) руководство объяснило уровнем достаточности капитала на момент принятия решения. Со времени объявления о выкупе акции выросли в цене, и сейчас установленная цена предполагает скромную премию к рынку - всего около 3%.

"Достаточность капитала Н1.1 по состоянию на 1 августа равнялась 9,5%, что пока не включает прибыль текущего года, ее аудит может добавить показателю около 1 п.п. Мы рассматриваем сильные результаты банка и повышение прогнозов как поддерживающий фактор для котировок", - резюмирует стратег "Уралсиба".

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