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26 августа 2021 года 14:30
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится - BCS Express
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится, говорится в комментарии BCS Express. Акции Qiwi в среду обвалились на 5,4%, в моменте падение превышало 8%, а в четверг бумаги теряют еще около 1%. Падение котировок стало результатом утверждения НКО "Мобильная карта" в качестве единого центра учета перевода (ЕЦУП) ставок букмекерских контор. "Ранее компания отмечала, что нет никаких гарантий, что заявка на становление ЕЦУП будет успешной, - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - То есть новости нельзя назвать абсолютно неожиданными.Qiwi может потерять возможность генерировать доход, напрямую связанный с бизнесом ЦУПИС в России. В то же время часть доходов от индустрии ставок, полученных от услуг за пользование Qiwi Кошельками, включая комиссии за пополнение игровых счетов и перечисление выигрышных выплат, как ожидается, будет сохранена. По оценкам компании, совокупный объем платежей в индустрии ставок за I полугодие составил 27% или 223,3 млрд руб. от всего объема платежного сегмента группы и 37% или 3 368 млн руб. чистой выручки". Бизнес Qiwi, напрямую связанный с функциями ЦУПИС и услугами эквайринга по перечислению выигрышных выплат, за I полугодие 2021г составил 23% или 2 083 млн руб. чистой выручки платежного сегмента, напоминает эксперт. Таким образом, по мнению Пучкарева. Qiwi может потерять существенную часть выручки, что негативно для темпов роста бизнеса, дивидендов и финансовых показателей компании в целом. Падение бумаг на прошедшей торговой сессии можно назвать оправданным, полагает аналитик. При этом в Qiwi заявили, что рассчитывают сгладить эффект неполучения статуса ЕЦУП и продолжить работу с букмекерским рынком. "Вероятно, давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится, котировки могут продолжить спуск к 600-650 руб., - прогнозирует Пучкарев. - При этом нужно отметить, что бумаги уже значительно скорректировались, поэтому вероятность глубокого падения невысока. На текущий момент самые очевидные негативные триггеры уже сработали, но драйверов для отскока пока нет. На долгосрочном горизонте в кейсе Qiwi особого внимания заслуживают регуляторные риски, а также вероятность навеса мажоритарных продавцов. Ранее сообщалось о возможности продажи бумаг банком Открытие, которому принадлежит экономическая доля в примерно 41% капитала. Кроме того, основатель компании Сергей Солонин также ранее продавал часть собственного пакета бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-QIWI-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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