Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время "быки" будут тестировать уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов",- отмечает Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. Предполагается, что подробности о сроках сворачивания программы QE будут раскрыты Джеромом Пауэллом в ходе его выступления 27 августа.

Накануне несколько членов ФРС высказали беспокойство по поводу всплеска заболеваемости COVID-19 в США. Этот фактор, по мнению Зубкова, способен отодвинуть сроки начала сворачивания покупок активов и иных стимулирующих мер. К моменту принятия решения о пересмотре параметров стимулирования не исключено ухудшение макроэкономической статистики, которая для ФРС выступает основным ориентиром при определении курса денежно-кредитной политики. Участники рынка по-прежнему уверены, что к сворачиванию масштабных программ поддержки экономики регулятор приступит в конце текущего или начале будущего года, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

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