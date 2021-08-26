"Атон" подтверждает рейтинг акций ТМК на уровне "выше рынка"

"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты ПАО "ТМК" за 2К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"ТМК" представила хорошие финансовые результаты, обусловленные в основном консолидацией ЧТПЗ. Отношение величины чистого долга к аннуализированному показателю EBITDA за 2К21 составляет 4,5x, что превышает порог комфортной долговой нагрузки (3,0x) для данного сектора. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по ТМК, полагая, что отечественный сектор труб нефтяного сортамента сохраняет устойчивость на фоне высоких цен на нефть", - пишут эксперты "Атона".

Также в комментарии напоминается, что выручка компании составила 109,2 млрд руб. (+68% кв/кв) за счет роста общего объема реализации на 60% кв/кв (с учетом вклада ЧТПЗ в общий результат), а также роста цен реализации. Показатель EBITDA составил 14,1 млрд руб. (+64% кв/кв), рентабельность EBITDA осталась на стабильном уровне 13% благодаря результатам ЧТПЗ. Чистая прибыль увеличилась на 24% кв/кв до 4,5 млрд руб. Чистый долг сократился до 251,8 млрд руб. с 260,7 млрд руб. на конец 1К21. Во 2К21 объем российского рынка трубной продукции увеличился на 12% кв/кв.

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