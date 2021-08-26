Возможно повышение ставки ЦБ РФ на заседании в сентябре 2021г - Уралсиб

Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в сентябре 2021 года, полагает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Рост цен за прошлую неделю вывел в плюс цены с начала месяца, сейчас их рост оценивается в 0,07%. С учетом того, что в прошлом году в августе была зафиксирована небольшая дефляция, годовая инфляция возобновила рост и приблизилась к 6,7%. Столь значимый недельный рост цен в августе - явление исключительно редкое, обычно инфляция в августе бывает близкой к нулю или даже отрицательной. В целом всплески носят разовый характер, но основной риск мы видим в том, что вновь ускорится рост инфляционных ожиданий населения. Все это говорит в пользу того, что на сентябрьском заседании ЦБ вновь будет вынужден пойти на повышение ключевой ставки и сохранить жесткую риторику", - пишет эксперт корпорации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.