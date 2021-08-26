"Уралсиб" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа

Аналитики "Уралсиба" рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью $49 за штуку, говорится в обзоре корпорации.

"ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать отчетность за 2К21г по МСФО в пятницу, 27 августа. По оценке аналитиков "Уралсиба", выручка компании за этот период возросла на 108% год к году и на 9,2% квартал к кварталу, до 2050 млрд руб. ($27,6 млрд). EBITDA, как ожидают эксперты, выросла на 128% год к году и на 4,7% квартал к кварталу, до 329 млрд руб. ($4,43 млрд), что соответствует росту в долларах на 122% год к году и 4,8% квартал к кварталу.

"Мы ожидаем, что чистая прибыль выросла на 14% квартал к кварталу до 180 млрд руб. ($2,43 млрд). В 1К20г, для сравнения, компания понесла убыток в размере 18,7 млрд руб. ($0,26 млрд). Чистая рентабельность во 2К21г, согласно нашей оценке, выросла на 0,4 п.п. квартал к кварталу, до 8,8%", - пишет аналитик корпорации Алексей Кокин.

По мнению эксперта, как и в 1К21г, основным фактором роста выручки год к году и квартал к кварталу был рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках.

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