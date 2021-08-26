Возможен возврат рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 в четверг - "Локо-Инвест"

Возможен возврат курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 на торгах в четверг, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Потенциала для развития негативных тенденций в рубле не видим, поэтому в четверг ожидаем возвращения курса в прежний диапазон 73,5-74 руб./$1", - пишет эксперт в своем комментарии.

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