Весомых драйверов для роста цены акций Совкомфлота в текущий момент нет - BCS Express

Весомых драйверов для роста котировок акций "Совкомфлота" в текущий момент нет, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Финансовые результаты "Совкомфлота" по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года в целом можно назвать ожидаемыми, серьезного влияния на котировки акций от них не ожидается, указывает аналитик инвесткомпании.

"Сильные показатели в I полугодии обеспечил индустриальный сегмент из-за ввода в эксплуатацию трех новых газовозов. В то же время в конвенциональном сегменте наблюдается значительное снижение выручки из-за падения более чем в четыре раза г/г фрахтовых ставок. Однако продолжающийся рост спроса на нефть и нефтепродуктов способен поддержать результаты в будущем из-за увеличения перевозок", - отмечает Гаврилов.

"Краткосрочные ожидания по акциям сдержанные, закрытие недавнего дивидендного гэпа не видится на горизонте ближайшего месяца. Инвесторам требуются более весомые драйверы для роста, которые отсутствуют в моменте. Все позитивные ожидания долгосрочные, поэтому акциям потребуется длительное время для перехода в активную фазу роста. У компании сократился чистый долг на 15% в I полугодии, но из-за снижения показателя EBITDA показатель Net Debt/EBITDA увеличился до 3,5х, против 2,7х в I полугодии прошлого года", - пишет эксперт в своем комментарии.

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