Укрепление рубля до конца текущей недели маловероятно - ПСБ

Укрепление рубля по отношению к доллару до конца текущей недели маловероятно, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Согласно нашим подсчетам, рубль должен был инерционно укрепиться перед очередной фазой сокращения, типичного на конец августа, однако продемонстрировал отрицательную динамику в среду. Не помогли рублю ни растущие котировки нефти марки Brent, ни прошедшие аукционы ОФЗ с параллельно идущими налоговыми выплатами "голубых фишек". Инвесторы сохранили консервативный настрой, что подтверждается выросшим объемом торгов по коротким позициям пары доллар/рубль, - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - В целом до конца текущей недели ожидать укрепления отечественной валюты не приходится, скорее, наоборот, с учетом предстоящего симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле и макростатистики из США рубль продолжит дешеветь. В четверг мы ожидаем перехода рубля к середине нашего целевого диапазона 73,5-76 руб./$1. Слабость отечественной валюты будет связана в основном с отсутствием позитивных факторов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.