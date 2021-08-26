Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в четверг снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в четверг снижением на 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3870-3880 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3890, 3900 пунктов, - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации".

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация большого блока статистики в США (15:30 МСК). Он будет включать в себя предварительную оценку динамики ВВП за второй квартал и еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

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