Возможно снижение цены нефти до $70/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $70 за баррель в ближайшее время в рамках коррекции, говорится в комментарии BCS Express.

"Нефтяной рынок в среду сохранял оптимизм, хотя темпы роста снизились: всего 1,2% после 3,3% во вторник и 5,5% в понедельник. За три дня котировки нефти марки Brent прибавили 10,8%, что указывает на высокий уровень перекупленности. По графику котировки достигли трехнедельного максимума и логичным продолжением будет коррекция. В четверг с утра котировки теряют 0,6%, подтверждая такую логику. Цель снижения может быть на отметке $70 за баррель", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Аналитик также обращает внимание, что спред между сортами нефти марок Brent и WTI с начала недели расширился до $4 за баррель. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление добычи в США и продажа 20 млн баррелей из стратегического резерва способствуют отставанию американского бенчмарка.

По мнению Галактионова, стоит отметить, что важным фактором восстановления нефти и других сырьевых товаров выступает смягчение опасений из-за ужесточения политики ФРС. Это можно видеть по ослаблению доллара США, указывает он.

Параллельно, отмечает эксперт инвесткомпании, в Китае наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, а статистика от EIA по запасам нефти в среду вышла в позитивном ключе и также поддержала котировки.

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