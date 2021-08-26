Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в небольшом минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется: ориентиром наверху выступает круглая отметка 4000 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет говорить при спуске под нижнюю границу восходящего тренда, расположенную в текущий момент на 3780-3800 пунктах", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин указывает, что пока цена нефти марки Brent находится выше $70 за баррель, поводов для распродаж в акциях российских нефтяников не наблюдается. Наоборот, констатирует он, текущая конъюнктура располагает к устойчивости котировок акций "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти". После некоторой просадки вновь может появиться спрос в бумагах крупнейших банков, предполагает эксперт инвесткомпании.

Финансовые результаты за II квартал 2021 года по МСФО в четверг опубликуют TCS Group, Polymetal, "РусГидро" и "Совкомфлот".

Совет директоров "АЛРОСА" даст рекомендацию по дивидендам за I полугодие 2021 года. "За этот период компания получила 64,7 млрд руб. свободного денежного потока. Так как показатель чистый долг/EBITDA на конец периода был на уровне минус 0,22х, то в рамках действующей дивидендной политики можно ожидать дивидендов в размере не менее 100% от FCF. Это соответствует как минимум 8,78 рубля на акцию или 6,6% дивидендной доходности", - отмечает Карпунин.

Также в четверг состоится заседание совета директоров "Татнефти" по вопросу дивидендов.

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