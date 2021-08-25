ПСБ рекомендует покупать акции "Детского мира" с целью 162 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Детского мира" с целью 162 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, говорится в комментарии банка.

"Детский мир" опубликовал положительные финансовые результаты по МСФО за II кв. 2021г. Выручка увеличилась на 29,7%, до 37,4 млрд рублей, EBITDA - на 24,2%, а чистая прибыль - почти в 2 раза, отмечается в комментарии.

"Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались сильнее ожидаемых во многом за счет роста цифровых продаж и выхода на полную мощность действующих магазинов. Цифровые продажи Детского мира во 2 кв. продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. Важным моментом в экспансии ритейлера в регионы также является расширение ассортимента собственных брендов и маркетплейса, запуск новых сервисов и улучшение логистической и розничной инфраструктуры", - пишет аналитик банка Людмила Теличко.

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