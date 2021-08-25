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25 августа 2021 года 16:41
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 670 руб
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 670 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2П21г. - Высокая ожидаемая дивдоходность - 7-8% за 2021г и 11-13% за 2022г 31 августа компания объявит дивиденды за 1П21г и, возможно, прогноз выплат за 2П21г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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