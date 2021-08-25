Акции "Распадской" могут подорожать до 400 руб. - BCS Express

Акции "Распадской" могут подорожать до 400 руб. за штуку после качественного улучшения дивидендной политики компании, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Акции "Распадской" в прошлую пятницу прибавили почти 30% после принятия компанией новых дивидендных принципов и рекомендации совета директоров по дивидендам за I полугодие 2021г.

Аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев напоминает, что в рамках новой дивидендной политики "Распадская" собирается выплачивать дивиденды раз в полгода в размере:

- не менее 100% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х;

- не менее 50% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0x. На конец I полугодия 2021г коэффициент чистый долг/EBITDA составлял 0,45х. По итогам I полугодия совет директоров принял решение рекомендовать выплату дивидендов в размере 23 руб. на акцию.

"Дивидендная доходность по цене 330 руб. составляет 6,9%. Новости по дивидендам привели к резкому росту акций "Распадской", потому что это качественное, системное улучшение дивидендной политики. Ранее компания выплачивала по $25 млн за полугодие. Сейчас же выплаты выросли в 8,7 раза относительно этого уровня. Привязка дивидендной базы к свободному денежному потоку соответствует передовым отраслевым практикам и в перспективе позволяет рассчитывать на сохранение крупных дивидендов", - отмечает Пучкарев.

По мнению аналитика, улучшение дивидендной политики "Распадской"- поворотный момент для акционеров. "Теперь можно ожидать высоких дивидендов, причем привязка к FCF позволяет рассчитывать на относительную стабильность выплат. В 2021г компания стала бенефициаром роста цен на уголь. Первый эффект улучшения конъюнктуры виден уже по итогам I полугодия, но если цены сохранятся до конца года, то финансовые показатели Распадской должны сильно вырасти. В рассмотренном позитивном прогнозе дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может достичь 16-19%", - полагает эксперт инвесткомпании.

По мнению Пучкарева, резкий рост акций "Распадской" на 30% после рекомендации по дивидендам оправдан качественным улучшением дивидендной политики. Более того, теперь, когда принципы распределения прибыли соответствуют отраслевым практикам, дисконт акций к компаниям-аналогам может начать снижаться. Учитывая ожидания роста финансовых показателей, у бумаг есть потенциал роста к 400 руб., считает стратег.

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