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25 августа 2021 года 15:18
Акции "Распадской" могут подорожать до 400 руб. - BCS Express
Акции "Распадской" могут подорожать до 400 руб. за штуку после качественного улучшения дивидендной политики компании, говорится в аналитическом материале BCS Express. Акции "Распадской" в прошлую пятницу прибавили почти 30% после принятия компанией новых дивидендных принципов и рекомендации совета директоров по дивидендам за I полугодие 2021г. Аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев напоминает, что в рамках новой дивидендной политики "Распадская" собирается выплачивать дивиденды раз в полгода в размере: - не менее 100% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х; - не менее 50% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0x. На конец I полугодия 2021г коэффициент чистый долг/EBITDA составлял 0,45х. По итогам I полугодия совет директоров принял решение рекомендовать выплату дивидендов в размере 23 руб. на акцию. "Дивидендная доходность по цене 330 руб. составляет 6,9%. Новости по дивидендам привели к резкому росту акций "Распадской", потому что это качественное, системное улучшение дивидендной политики. Ранее компания выплачивала по $25 млн за полугодие. Сейчас же выплаты выросли в 8,7 раза относительно этого уровня. Привязка дивидендной базы к свободному денежному потоку соответствует передовым отраслевым практикам и в перспективе позволяет рассчитывать на сохранение крупных дивидендов", - отмечает Пучкарев. По мнению аналитика, улучшение дивидендной политики "Распадской"- поворотный момент для акционеров. "Теперь можно ожидать высоких дивидендов, причем привязка к FCF позволяет рассчитывать на относительную стабильность выплат. В 2021г компания стала бенефициаром роста цен на уголь. Первый эффект улучшения конъюнктуры виден уже по итогам I полугодия, но если цены сохранятся до конца года, то финансовые показатели Распадской должны сильно вырасти. В рассмотренном позитивном прогнозе дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может достичь 16-19%", - полагает эксперт инвесткомпании. По мнению Пучкарева, резкий рост акций "Распадской" на 30% после рекомендации по дивидендам оправдан качественным улучшением дивидендной политики. Более того, теперь, когда принципы распределения прибыли соответствуют отраслевым практикам, дисконт акций к компаниям-аналогам может начать снижаться. Учитывая ожидания роста финансовых показателей, у бумаг есть потенциал роста к 400 руб., считает стратег. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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