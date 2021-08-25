"Финам" рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,10 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 1,10 рубля за штуку на июнь 2022 года, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусГидро" выпустит отчет по прибыли по МСФО за 2К21 года 26 августа. Мы считаем, что результаты вряд ли окажут заметный эффект на котировки бумаг компании. Сейчас больший интерес представляют возможное увеличение инвестиционной программы из-за строительства новых ГЭС на Дальнем Востоке, а также детали по сделке по приобретению активов "ДВЭУК - ГенерацияСети" через допэмиссию. Капвложения в ДФО, в свою очередь, могут быть пересмотрены в сторону увеличения исходя из последних новостей: президент поручил проработать вопрос о строительстве ГЭС в бассейне Амура для защиты от наводнений, и, кроме того, сейчас изучается вопрос о возведении электроэнергетической инфраструктуры и ее модернизации на Курилах. И поскольку "РусГидро" - крупнейший оператор электроэнергетических объектов в ДФО, то эти проекты могут быть переданы эмитенту", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

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