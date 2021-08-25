Индекс S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время "быки" будут тестировать уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда индекс S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов", - указывают эксперты.

Также аналитики отмечают, что в настоящий момент в фокусе внимания игроков рынка находится ежегодный симпозиум ФРС США в Джексон-Хоуле.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.