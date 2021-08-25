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Главная / Аналитикам / Аналитика / Драйверов для кратко- и среднесрочного роста цены бумаг Полюса в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"
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25 августа 2021 года 11:29
Драйверов для кратко- и среднесрочного роста цены бумаг Полюса в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"
Драйверов для роста котировок бумаг "Полюса" в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Дмитрия Смолина. "Полюс" во вторник опубликовал финансовые результаты за 2К21, которые в целом оказались на уровне консенсус-прогноза. Компания также объявила промежуточные дивиденды, которые будут выплачены из расчета 267,48 руб. на акцию или $3,61 на акцию, что предполагает доходность 2%. Мы считаем результаты нейтральными для бумаг "Полюса" и не видим драйверов для роста котировок в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку прогноз для цен на золото остается пониженным на фоне улучшения глобального экономического роста и возможного сокращения программы выкупа активов ФРС США", - отмечает эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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