Идея дня: стоит обратить внимание на акции компаний сферы туризма - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции некоторых компаний туристической отрасли привлекательны для покупки, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторам следует увеличивать долю акций компаний сферы туризма. Это такие эмитенты, как круизная Royal Caribbean Cruises, гостиничный оператор InterContinental Hotels Group (IHG) и авиакомпании China Southern Airlines и Alaska Air Group. Для квалифицированных инвесторов список можно расширить за счет гостиничной сети Accor, кафе Autogrill, магазинов беспошлинной торговли Dufry AG, а также International Airlines Group", - отмечают эксперты.

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