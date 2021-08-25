Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 на торгах в среду - Sber CIB

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73,5 руб./$1 на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Утром рубль немного подешевел из-за глобального восстановления доллара. В среду российские экспортёры продолжат продавать иностранную валюту - им предстоит выплата налога на добычу полезных ископаемых на 660 млрд рублей. Это должно укрепить рубль до 73,5 руб./$1", - отмечают эксперты.

Нефть марки Brent утром подешевела до менее $71 за баррель из-за роста заболеваемости коронавирусом в Австралии, Японии и Таиланде. Если США опубликуют хорошую статистику по запасам углеводородов, то нефтяные цены могут вернуться к $71,3 за баррель, полагают в инвестбанке.

Доходность рублёвого госдолга в среду может снизиться благодаря аукционам Минфина. Они, скорее всего, пройдут успешно, считают аналитики Sber CIB.

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