Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс делового климата Ifo по Германии за август (11:00 МСК);

- заказы на товары длительного пользования в США в июле (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- финансовые результаты банка "Санкт-Петербург", "Детского мира", "ТМК" за 2К21 по МСФО.

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