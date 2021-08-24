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24 августа 2021 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,6 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 20,75% от текущего уровня на горизонте 7 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания "Детский мир" отчитывается о финансовых результатах за первое полугодие и второй квартал 2021 года в среду, 25 августа. "Наши ожидания касательно предстоящей публикации результатов положительные. Заметна приоритизация важного направления с точки зрения оптимизации затрат - онлайн-продаж. Так, на конец 2019 года на онлайн-продажи приходилось 11% выручки компании. В 2020 году этот показатель вырос более чем в два раза и составил 24%. При этом к среднесрочным целям "Детского мира" относится увеличение этого показателя до 45% (примерно до 2024 года). На данный момент мобильное приложение "Детский мир" загружено 6,7 млн раз. Важно отметить, что 73% всех онлайн-продаж осуществляются именно через это приложение". - отмечает эксперт инвесткомпании Артемий Шамшуков. Государство поддерживает семьи с детьми единовременными выплатами. "Справедливо полагать, что часть этих выплат пойдет на товары для детей. В этом плане "Детский мир", безусловно, становится одним из главных бенефициаров такой политики правительства", - обращает внимание аналитик. "Детский мир" планирует сохранить рекомендацию распределять 100% чистой прибыли по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами учета. Чертой, после которой компания задумается о продолжении данной политики, является коэффициент 2,0x чистого долга к скорректированной EBITDA. По итогам 2020 года этот показатель находился на комфортном уровне 1,1x. По нашим прогнозам, дивидендные выплаты на акцию по итогам 2021 года составят 14,2 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 10,35% от текущей цены", - отмечает Шамшуков. Также эксперт указывает, что ожидает увидеть рост выручки компании во втором квартале в размере 25% г/г - до отметки 36,05 млрд руб. Что касается чистой прибыли, то она, по его мнению, может вырасти на 70% г/г, достигнув отметки 2,37 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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