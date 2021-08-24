Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR TCS Group

Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR TCS Group с прогнозной ценой 7470 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестбанка.

"TCS Group планирует получить лицензию цифрового банка на Филиппинах. Инвестиции в это предприятие могут составить около $40 млн. Рынок Филиппин большой и сравнительно слабо охвачен банковскими услугами - население страны (108 млн человек) молодое, урбанизированное, многие говорят по-английски. ВВП составляет около $360 млрд, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности - около $8400. Это примерно треть от российских показателей, - отмечают эксперты Sber CIB. - В стране низкое проникновение розничного кредитования - на него приходится около 15% ВВП, что сопоставимо с российским уровнем. На Филиппинах есть несколько финтех-компаний, но масштаб их бизнеса невелик".

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