"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1799 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1799 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 1646 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, является мировым лидером отрасли по эффективности, демонстрируя высокий показатель EBITDA среди сталелитейных компаний, отмечают эксперты.

Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам первой половины 2021 года в размере 84,45 рубля на одну обыкновенную акцию. Инвесторы, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия, определятся 2 сентября. Дивидендная доходность остается высокой, что поддержит восходящий тренд котировок, уверены аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения котировки акций скорректировались от 1800 рублей и находятся в районе 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 1646 рублей риск на портфель составит 0,32%", - указывают в "Финаме".

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